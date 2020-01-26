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Врач рассказал россиянам, как обнаружить рак кожи на ранних стадиях

Новости. Общество
19:40, 26 Января 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Врач-онколог рассказал россиянам о первых признаках рака кожи.

Первые признаки кожных онкологических заболеваний - это незаживающие ранки, растущие родинки и пятна с нечеткими границами, которые по цвету отличаются от веснушек и родинок. Об этом рассказал заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров, сообщает издание Лента.ру со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

"Также среди первых симптомов - увеличение лимфоузлов, постоянная усталость, снижение аппетита, уменьшение массы тела", - добавил Сидоров.

По его словам, обнаружить рак кожи на ранних стадиях можно, если внимательно следить за ее состоянием. В таких случаях он рекомендовал посетить врача, который проведет исследования, поставит диагноз и назначит лечение.

Онколог отметил, что на ранних стадиях рак лучше поддается лечению. Он указал, что раньше при выявлении меланомы россиянину оставалось жить три-четыре месяца. Сейчас выживаемость превышает шесть лет.

Рак кожи, за исключением меланомы, считается самым частым диагностированным онкологическим заболеванием в России. В год регистрируется 78,5 тысячи таких случаев. На втором месте находится рак молочной железы - 70,3 тысячи случаев.

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