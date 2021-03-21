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Врач рассказал, в каком возрасте нельзя худеть

Новости. Общество
21:40, 21 Марта 2021
фото: Global Look Press/Lars Zahner
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Худеть можно лишь до определенного возраста, отметил врач-геронтолог Юрий Конев.

Диеты и другие методы сбросить вес имеют возрастной предел, после которого они могут привести к проблемам со здоровьем, рассказал в интервью радио Sputnik профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев.

Возрастные ограничения на диеты наложены, по словам врача, из-за изменений, происходящих в организме человека. Дело в том, что методики, помогающие быстро и эффективно похудеть, влияют на обмен веществ в организме, и если для молодого человека это не проблема, то пожилым это противопоказано, отметил Юрий Конев.

"Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека. Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть", – сказал он.

Важно успеть похудеть именно до 60 лет, для того чтобы подойти к пожилому возрасту с нормальным желудком, в противном случае организм будет требовать больше еды, чем нужно, продолжил врач-геронтолог.

"Энергетические потребности с возрастом снижаются, а наша биологическая память, то есть растянутый желудок, все время говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать", – объяснил Юрий Конев.

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