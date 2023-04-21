Врач рассказала о болезнях, которые передаются через поцелуй

Стоматолог-хирург рассказала, какие вирусы и бактерии передаются с помощью поцелуев.

Диана Кулиева, врач стоматолог-хирург Клиники «МЕДСИ Красногорск», рассказала «Известиям» об опасности поцелуев и о других болезнях, передающихся через слюну.

Когда речь заходит о заражении посредством слюны, многих больше всего беспокоит вопрос — можно ли подхватить инфекцию или вирус через поцелуй. Мнительные люди опасаются даже заболеваний желудочно-кишечного тракта. Бактерия с красивым названием «Хеликобактер пилори» (helicobacter pylori) обитает в слизистой желудка и отвечает за развитие гастрита и язвенной болезни. Чаще всего она никак не проявляет себя, но при некоторых обстоятельствах может вызвать воспалительный процесс с неприятными последствиями. Однако в Роспотребназдоре подчеркнули, что заразиться ею через поцелуй маловероятно. Для инфицирования необходимы большие концентрации в полости рта. А вот такие инфекции, как энтеровирусный менингит, цитомегаловирус, простой герпес, вирус Эпштейна-Барр, можно заполучить при поцелуе.

«Симптомы, которые возникают при заражении вирусным менингитом, включают головную боль, повышение температуры тела, озноб, усталость, тошноту, боль в шее и спутанность сознания. При появлении этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу, так как вирусный менингит может иметь более тяжелое течение, чем бактериальный», — предостерегает врач.

Диана Кулиева советует не целоваться, если на губах партнера виднеются высыпания в виде пузырьков. Они свидетельствуют о герпесе 1-го типа, который присутствует в организме 90% людей. Такие пузырьки могут быть также во рту и около носа. Входными воротами служат микротрещины и микроповреждения в ротовой полости, в результате чего инфекция может оказаться в кровотоке.

«Вирус герпеса четвертого типа вызывает заболевание, которое называется мононуклеоз. Также его именуют вирусом Эпштейна-Барр и болезнью поцелуев. Вирус попадает в организм именно со слюной и начинает размножаться во рту и глотке. По этой причине заражение мононуклеозом через поцелуй происходит очень легко», — информирует Кулиева.

Цитомегаловирус — еще один представитель семейства вирусов герпеса. Он содержится во всех биологических жидкостях больного человека, и поэтому вполне может передаваться при поцелуе. Особую опасность заболевание представляет для беременных, поскольку при инфицировании ребенок чаще погибает внутриутробно, предостерегает эксперт.

Вирус папилломы человека проявляется на коже и слизистых оболочках доброкачественными новообразованиями. К сожалению, ряд исследований подтверждает, что им можно заразиться при длительном поцелуе. По словам Дианы Кулиевой, некоторые типы папилломавируса представляют реальную угрозу, так как способствуют развитию злокачественных опухолей — например, рака шейки матки.

Весьма коварным недугом врачи считают гепатит А, который поражает печень. Болезнь, к счастью, полностью излечима, но опасность заключается в том, что наибольшую заразность инфекция имеет в последние дни инкубационного периода, когда никаких симптомов нет. Больной человек может заразить огромное количество людей, даже не зная, что является носителем вируса.

По данным Роспотребнадзора, в слюне могут находиться и возбудители таких социально опасных инфекций, как гепатит В и С, ВИЧ и микобактерии туберкулеза. Но риск заражения ими минимален, поскольку концентрация этих возбудителей в слюне микроскопична.

Какими болезнями можно заразиться при чихании, кашле и поцелуях, почему важна индивидуальная посуда и как защитить себя от «летающих» инфекций, читайте в материале «Известий».