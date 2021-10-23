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Врач-реаниматолог Максим Ткачук: «Каждый день прихожу на работу и жду, что меня могут дернуть в Следком»

Новости. Общество
09:27, 23 Октября 2021
фото: Ирина Яковлева / Столица на Онего

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Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра Карелии Максим Ткачук рассказал о давлении правоохранительных органов на врачей.

Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал врач-реаниматолог Максим Ткачук. Одной из причин кадрового голода в медицине он назвал давление правоохранительных органов и рост числа уголовных дел в отношении врачей.

- Вместо того, чтобы раскрывать настоящие преступления, ловить бандитов, мошенников и т.д., они наказывают врачей, говорит Максим Ткачук. - Количество уголовных дел в отношении врачей растет в геометрической прогрессии. Этого нет нигде в мире. Только в России врач оказывается опасен для общества и априори виновен.

Молодежь именно из-за этого не хочет идти в медицину. А если идет, то в самые безопасные направления. Это никак не специальности, где на тебя возлагается большая ответственность: то есть точно не акушерство, не хирургия и не реаниматология. В наш профиль вообще никто не хочет идти, потому что можно присесть на раз и два!

Я каждый день прихожу на работу и жду, что меня в любой момент за что-то могут дернуть в Следком. Почему я должен об этом думать? Я должен людей лечить!  И от всего этого врача должна оберегать система здравоохранения: не линчевать, а досконально разбираться и защищать.

На Западе все медицинские дела разбираются медицинским сообществом, а не следователями и прокурорами. И максимум, что происходит, - врачей лишают лицензии. Я считаю, даже если врач где-то ошибся, не смог помочь, и это привело к гибели человека, его сажать за это в тюрьму нельзя! Потому что до этого он помог сотням пациентов, и в будущем еще сотням поможет, проведя работу над ошибками.

Подробнее читайте в авторской рубрике Натальи Захарчук «Кофе со сливками».

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Комментарии

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Бабенка
2021-10-23 09:41:10
Хватит ныть. Пусть идет в бизнес
Изя
2021-10-23 09:56:02
Бабенка, как тупой димон рассуждашь ))) :)
Кир
2021-10-23 09:53:47
Бабенка, согласен.
Вася
2021-10-23 09:38:38
Надо помочь нефтяникам из бюджета
Гость
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