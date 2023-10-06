Врач сказала, какой должна быть талия у женщин

Специалист назвала оптимальный обхват женской талии.

Оптимальный обхват талии для женщин 18-45 лет в беседе с «Мослентой» назвала руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева.

«Висцеральный жир всегда присутствует в организме. Однако есть простой метод самостоятельной оценки его избыточного количества — измерение талии. Для женщин 18-45 лет среднего роста нормальная окружность талии не должна превышать 88 сантиметров, для мужчин того же возраста — 94 сантиметра», — приводит «Мослента» слова врача.

Можно также проверить размер подкожной жировой прослойки с использованием специального приспособления — клипера, но подойдет и штангенциркуль. С их помощью надо измерить складку кожи и жира справа от пупка. Результаты сравниваются со специальной расчетной таблицей. Например, складка толщиной 14 сантиметров у мужчины 30 лет соответствует 13 процентам жира в его организме, что является нормой, уточняет сетевое издание.

Если при ежегодной диспансеризации у пациента выявляют проблемы с весом или увеличением живота за счет висцерального жира, то назначают биохимический анализ крови с определением параметров белкового, углеводного, желчного обмена, функции почек и печени, уровень гормонов щитовидной железы, липидный профиль крови, ультрачувствительный С-реактивный белок, уровень половых гормонов у людей репродуктивного возраста и до 60 лет у мужчин, до 50 лет у женщин. Результаты помогут врачу разработать план лечения и при необходимости назначить дополнительные исследования, сообщает «Мослента».