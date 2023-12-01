Врач рассказа, сколько популярных цитрусовых можно употреблять за сутки

Россиян предупредили об опасности слишком большого употребления популярных цитрусовых.

Россиянам не стоит есть мандарины килограммами в преддверии Нового года. При соблюдении нормы эти цитрусовые смогут принести пользу для здоровья, рассказала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день», — уточнила медик.

При этом Павлова подчеркнула, что лучше разделить дневную норму на несколько приемов. По словам врача, эти цитрусовые стимулируют аппетит, поэтому есть мандарины лучше после основного приема пищи.

Хотя эти фрукты считаются низкокалорийным продуктом, но в них довольно много сахара. В умеренных же количествах полезны не только сами дольки, но и кожура, которую можно добавлять в воду. Содержащиеся в мандаринах витамины А и С помогут укрепить кости и иммунитет, рассказала россиянам Зухра Павлова.