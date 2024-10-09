Врач составил рейтинг самых опасных алкогольных напитков

Специалист назвал первую тройку самых опасных алкогольных напитков.

Директор Научного информационного центра (НИЦ) по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в беседе с «Лентой.ру» назвал самые опасные алкогольные напитки.

«Один из самых опасных — это метиловый спирт, который при приеме внутрь может вызвать слепоту и стать причиной смерти. Также опасны самогон, водка и сложные коктейли из смеси алкогольных напитков, которые могут быть причиной острого повреждения печени и поджелудочной железы.

На третьем месте пиво. Незаметный эффект, но растет живот, возникает не только поражение печени и поджелудочной железы, но и сердца. Яркий пример — алкогольная кардиомиопатия у жителей Германии», — поделился специалист.