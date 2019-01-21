Врач-стоматолог в Карелии получил деньги за неоказанные услуги и купил квартиру

Зампрокурора Кондопожского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег в отношении врача-стоматолога.

По данным прокуратуры, в ходе расследования установлено, что врач-стоматолог работал в одной из частных стоматологических клиник Кондопоги и оказывал услуги по изготовлению, ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан (ветеранам труда Карелии и России). На это из бюджета выделялись деньги.

По версии следствия, обвиняемый приписывал в актах выполненных работ дополнительные платные услуги, которые оплачивались из бюджета. В результате он незаконно получил 950 тыс. рублей. Похищенные деньги он потратил на покупку квартиры.

В ходе следствия обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в Кондопожский городской суд для рассмотрения по существу.