Врачебную амбулаторию в Соломенном открыли официально

Жители могут пройти диспансеризацию, сдать анализы, получить консультацию терапевта.
ВЫ Минздраве Карелии сообщили об открытии врачебной амбулатории в петрозаводском районе Соломенное.
«Новое красивое, функциональное, удобное здание построено по программе модернизации первичного звена здравоохранения, — говорится в сообщении. — Оснащение амбулатории соответствует современным стандартам. Все рабочие места специалистов подключены к защищенной медицинской информационной системе».
Жители Соломенного могут пройти диспансеризацию, сдать анализы, получить консультацию терапевта.
В амбулатории будут работать аптечный пункт для выдачи лекарств льготникам и отдельное детское подразделение.
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