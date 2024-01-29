Врачебную амбулаторию в Соломенном открыли официально

Жители могут пройти диспансеризацию, сдать анализы, получить консультацию терапевта.

ВЫ Минздраве Карелии сообщили об открытии врачебной амбулатории в петрозаводском районе Соломенное.



«Новое красивое, функциональное, удобное здание построено по программе модернизации первичного звена здравоохранения, — говорится в сообщении. — Оснащение амбулатории соответствует современным стандартам. Все рабочие места специалистов подключены к защищенной медицинской информационной системе».



Жители Соломенного могут пройти диспансеризацию, сдать анализы, получить консультацию терапевта.



В амбулатории будут работать аптечный пункт для выдачи лекарств льготникам и отдельное детское подразделение.















