Врачи борются за жизнь семи крайне тяжелых ковидных больных

В ковид-центрах республики находятся 32 тяжелых больных, 7 крайне тяжелых пациентов лежат в ИТАРе.

На 5 марта в ковидных стационарах получают лечение 827 пациентов, в состоянии средней тяжести – 788 человек, в тяжёлом – 32 (из них непривитых - 31). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил на своей странице в соцсети

На субботу, 5 марта, в республике Карелия зарегистрированы 127233 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16706 детей.

За прошедшие сутки выявлены 304 инфицированных, из них непривитых – 261 (85,8%).

Выздоровели с начала пандемии 119558 человек, за последние сутки – 465.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1408 человек.