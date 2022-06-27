Врачи БСМП Петрозаводска спасли жизнь пациента с насморком

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, как банальная простуда чуть не оставила молодого человека без зрения.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что нельзя относиться к простому насморку, как к чему-то, не требующему особого лечения.

«Банальная простуда может давать страшные осложнения», - предупредил министр здравоохранения.

Герою истории со страницы Охлопкова всего 27-лет, мужчина поступил в стационар Больницы скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии.

«Головная боль, тошнота, повышение температуры тела, пульсирующая боль в глазнице, снижение зрения. Все это было осложнениями гнойного гайморита, возникшего после той самой банальной простуды, когда все начиналось с простого насморка и ничего не предвещало такого течения заболевания, - рассказал глава Минздрава Карелии, хирург Михаил Охлопков. - Гнойный гайморит, воспаление пазух носа, развивающийся менингит и флегмона орбиты глаза несли угрозу не только здоровью, но и жизни больного. Прогнозы давались плохие, так как крайне редкое осложнение было очень серьёзным и запущенным».

Но, несмотря на всю сложность ситуации, по словам Михаила Охлопкова, хирург-отоларинголог БСМП Марина Сергеевна Сускина совместно с приглашенными коллегами из Республиканской больницы им. В.А. Баранова - заведующей лор-отделением Еленой Леонидовной Игнатьевой и челюстно-лицевым хирургом Григорием Андреевичем Торгуновым - провели операцию по спасению пациента, которая продолжалась более трех часов, и сохранили глаз пациенту.

«Восстановление и реабилитация в стационаре длилась месяц. Функция зрения практически восстановлена. Пациент выписан, его состояние удовлетворительное, инвалидности удалось избежать», - сообщил Михаил Охлопков.