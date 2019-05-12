Врачи помогли росгвардейцам разбудить петрозаводчанина, заснувшего в магазине

В Петрозаводске пьяный мужчина пришел в магазин и заснул на полу, для разрешения ситуации потребовалась помощь врачей, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Рано утром 11 мая одному из патрулировавших улицы Петрозаводска наряду вневедомственной охраны пришлось проехать в магазин, который находится на улице Пирогова.

К стражам правопорядка обратилась продавец-кассир и пояснила, что в магазин пришёл достаточно подвыпивший мужчина, который мешал работать, постоянно падал – тем самым мог повредить витрины магазина, а затем лёг на пол и уснул.

Разбудить нетрезвого посетителя ни сотруднице магазина, ни росгвардейцам не удалось. Пришлось вызывать бригаду скорой медицинской помощи, которая затем и отвезла мужчину в городскую больницу.