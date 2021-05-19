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Врачи посоветовали упражнения для снижения артериального давления

Новости. Общество
19:10, 20 Мая 2021
фото: © dreamstime.com/Levente Gyori

Высокое артериальное давление будет продолжать расти, если человек ведет малоподвижный образ жизни и употребляет нездоровую пищу.

Об этом рассказали британские врачи журналу Express и назвали упражнения, чтобы снизить тревожные показатели, информирует Лента.ру.

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Кардиохирург Ларри Кресвелл отметил, что езда на велосипеде — одно из самых полезных занятий для этой цели. По его словам, она может снизить давление на 10 миллиметров ртутного столба. В благотворительной организации Blood Pressure UK, в свою очередь, напомнили, что активный образ жизни поддерживает сердце и кровеносные сосуды в тонусе, а также укрепляют кости, улучшают баланс организма и настроение.

Специалисты также рекомендуют заниматься танцами, быстрой ходьбой, плаванием, теннисом и садоводством. Упражнения объединяет то, что они аэробные, то есть насыщают организм кислородом и заставляют работать сердечно-сосудистую систему.

Рекомендуется ежедневно заниматься аэробикой по 30 минут пять-семь раз в неделю, не забывать проводить разминку перед ними и тренировать растяжку. Эти занятия помогут не только снизить давление, но и сбросить лишний вес, контролировать уровень сахара в крови и минимизировать риск болезней сердца и сосудов.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-05-20 20:18:09
Короче, если в машине за рулём, или у компьютера торчишь целыми сутками, то помрёшь скоро. Классное известие.
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