Врачи рассказали о симптомах нового штамма коронавируса

По словам специалистов, пациенты не теряют обоняние и вкус.

Как сообщил член Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, консультирующего британское правительство, профессор Адам Финн, судя по поступающим данным, случаи заболевания новым штаммом не являются «особенно серьезными». Потери обоняния и вкуса не наблюдается, пациенты испытывают утомляемость и учащенное сердцебиение. Эксперт считает, что говорить о каких-то особенных симптомах пока рано, штамм мало изучен. Его слова приводит Московский Комсомолец.

При этом председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кетзи в эфире ВВС сообщала, что примерно с 18 ноября появились пациенты с необычными симптомами, отличными от тех, которые бывают при штамме «Дельта». Помимо усталости, люди жаловали на головную боль и першение в горле.

Напомним, новый штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР, позже случаи зафиксировали и в странах Европы. Ученые полагают, что новый штамм может быть более заразным, чем предыдущие, и проявлять устойчивость к антителам переболевших и вакцинированных людей.