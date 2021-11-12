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Врачи рассказали о симптомах нового штамма коронавируса

Новости. Общество
20:30, 29 Ноября 2021
фото: © culturavrn.ru

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По словам специалистов, пациенты не теряют обоняние и вкус.

Как сообщил член Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, консультирующего британское правительство, профессор Адам Финн, судя по поступающим данным, случаи заболевания новым штаммом не являются «особенно серьезными». Потери обоняния и вкуса не наблюдается, пациенты испытывают утомляемость и учащенное сердцебиение. Эксперт считает, что говорить о каких-то особенных симптомах пока рано, штамм мало изучен. Его слова приводит Московский Комсомолец.

При этом председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кетзи в эфире ВВС сообщала, что примерно с 18 ноября появились пациенты с необычными симптомами, отличными от тех, которые бывают при штамме «Дельта». Помимо усталости, люди жаловали на головную боль и першение в горле.

Напомним, новый штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР, позже случаи зафиксировали и в странах Европы. Ученые полагают, что новый штамм может быть более заразным, чем предыдущие, и проявлять устойчивость к антителам переболевших и вакцинированных людей.

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