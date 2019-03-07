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Новости. Общество
23:30, 07 Марта 2019
фото: Pixabay

Врачи рассказали, полезно ли заниматься сексом во время беременности

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Эксперты из Германии дали подробные комментарии на этот счёт.

По мнению немецких врачей, занятия сексом во время беременности не только возможны, но и рекомендуемы вплоть до последнего триместра. В частности, они улучшают циркуляцию крови. В период беременности кровоснабжение организма должно усилиться для того, чтобы ребенок получал достаточное количество нутриентов. Если по каким-то причинам интенсивность кровообращения снижается, то регулярные занятия сексом помогут его восстановить за счёт выделения определенных гормонов.

Практика показывает, что секс во время беременности дарит женщинам более качественный оргазм. И это объясняется за счет увеличения производства гормонов эстрогена и прогестерона. Наблюдения показывали, что женщины считают оргазм во время беременности более интенсивным по ощущениям, чем до неё. Известно, что повышение уровня эстрогена приводит к большему притоку крови к области таза, что положительно сказывается и на уровне возбуждения женщин.

Секс во время беременности повышает качество сна за счет увеличение уровня эндорфинов. Эти гормоны положительно влияют на качество сна будущих мам. Кроме того, эндорфины активно сражаются с усталостью и другими затормаживающими женщин симптомами беременности.

Наконец, секс во время беременности укрепляет иммунитет, который естественным образом снижается, чтобы организм женщины не отторг инородное тело в виде плода. Доказано, что благодаря сексу в крови женщины увеличивается уровень иммуноглобулина класса А, и тем самым повышается иммунитет, что важно для противостоянии разного рода болезням.

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