Врачи санавиации помогли жителям Карелии с перитонитом и пороком развития черепа

Сотрудники Национальной службы санитарной авиации дважды вылетали к тяжелобольным пациентам в Карелии.

При первом вылете в поселок Чупа Лоухкого района медики оказали помощь пациенту с перитонитом и пациенту с энцефалоцеле (пороком развития черепа и головного мозга).

Второй рейс состоялся в Костомукшу. Из города горняков врачи санавиации также транспортировали двух больных. Одного мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, второго - в тяжелом состоянии, сообщаетс в паблике "Национальная Служба Санитарной Авиации".

Ранее врачи на вертолете доставили новорожденного малыша в Петрозаводск.