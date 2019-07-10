Врачи санавиации спасли в Питкяранте мужчину с больным сердцем

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За спасательной операцией наблюдали все дети двора.
В минувший вторник, 8 июля, в 17.30 вертолет санавиации Карелии выполнил санитарный рейс в Питкяранту. В Республиканскую больницу в Петрозаводск доставлен мужчина с инфарктом миокарда.
В объектив фотокамеры попал момент, как за спасательной операцией наблюдают дети во дворе.
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