Врачи санавиации спасли в Питкяранте мужчину с больным сердцем

За спасательной операцией наблюдали все дети двора.

В минувший вторник, 8 июля, в 17.30 вертолет санавиации Карелии выполнил санитарный рейс в Питкяранту. В Республиканскую больницу в Петрозаводск доставлен мужчина с инфарктом миокарда.

В объектив фотокамеры попал момент, как за спасательной операцией наблюдают дети во дворе.

