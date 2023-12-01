Врачи Сортавальской ЦРБ приедут в приладожский райцентр для помощи пациентам

Сортавальская ЦРБ информирует о графике работы мобильных бригад специалистов в Лахденпохском районе.

В декабре врачи Сортавальской центральной районной больницы будут работать в Лахденпохском районе.



6 декабря специалисты приедут в поселок Вялимяки. С 10.00 до 12.00 прием проведут фельдшер и акушерка; в поселке Кетроваара, с 13.00 до 15.00, с жителями встретятся те же медики.



13 числа в поселке Костамоярви прием пройдет с 10.00 до 12.00. Население примут фельдшер и акушерка. Они же в этот день помогут жителям поселка Райвио - с 13.00 до 15.00.



20 декабря в поселок Хухтерву, с 10.00 до 12.00, приедет врач общей практики; он же примет жителей поселка Алхо - с 13.00 до 15.00.



Наконец, 27 числа прием пройдет в поселке Костамоярви. С 10.00 до 12.00 прием проведут фельдшер и акушерка; а в поселке Райвио, с 13.00 до 15.00, с населением встретятся фельдшер и акушерка.