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Врачи удалили из желудка девушки колтун из волос весом 6 кг

Новости. Общество
21:30, 08 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Девушка, страдающая синдромом Рапунцель, обратилась к медикам с жалобами на боли в животе.

Инцидент произошел в индийском штате Джаркханд. 17-летнюю Свити Кумари доставили в больницу с жалобами на боли в животе. Медики извлекли из ее желудка гигантский ком весом более 6 кг. Он также называют трихобезоар. Выяснилось, что девушка ела свои волосы на протяжении многих лет, из-за чего они скапливались в организме. По словам доктора Саху, проводившего операцию, за 40 лет практики он никогда не видел такого количества свалявшихся волос в желудке, пишет "Lenta.ru" со ссылкой на издание "The Sun".

Врачи обнаружили у пациентки трихофагию, или синдром Рапунцель. Это редкое заболевание заставляет человека поедать волосы, из которых в органах желудочно-кишечного тракта могут образовываться комки. Без своевременной медицинской помощи в особо тяжелых случаях заболевание приводит к смерти.

Сейчас Свити находится в больнице и восстанавливается после операции. Она пообещала, что теперь перестанет есть волосы.

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