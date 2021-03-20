Врачи в ковид-центрах Карелии борются за жизни 6 крайне тяжелобольных пациентов

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 21 марта, в стационарах находятся 531 житель республики, заболевший COVID-19. Из них 471 - в состоянии средней тяжести, 54 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Доля свободных коек для больных коронавирусом в Карелии составляет 11,4 процента.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 89 жителей республики, три человека умерли. Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано уже 43078 человек, скончался 361 пациент.