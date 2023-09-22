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Врачи в поликлинике Петрозаводска устраивают гонку за временем

Новости. Общество
10:40, 25 Сентября 2023
фото: Минздрав Карелии

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Терапевт Вера Валенко и ее дочь, детский офтальмолог, Надежда Саунанен рассказала о трудности работы в поликлинике.

Пациенты петрозаводской поликлиники №4 уже не один десяток знают Веру Васильевну Валенко. У этого опытного терапевта лечатся целыми семьями. Недавно в поликлинику пришла работать и ее дочь, детский офтальмолог Надежда Саунанен.

«В поликлиническом звене работать не просто из-за потока людей. Количество времени отведенного на осмотр ребенка – 14 минут, на взрослого в терапии – 10 минут. А у меня иногда проверка картинок с малышом занимает минут 10. Бывает, когда и сложные случаи встречаются. А при этом родители с детьми беспокоятся в коридоре, что прием задерживается. Кто-то в школу опаздывает, кто-то на работу задерживается. А ты гонишься за временем», - поделилась Надежда Саунанен.

Терапевт Вера Валенко озвучила еще одну проблему, которая в медучреждениях с годами становится все острее.

«Раньше люди говорили докторам: «Спасибо». И мы получали от этого удовлетворение. А сейчас наша работа всеми воспринимается как услуга.  Приходят как магазин: мне нужно вот это, это и это. Потребительское отношение к врачам. Пациент часто сам решает, что ему пить, что не пить. В интернете прочитают, телевизор посмотрят и сами себе назначают лечение, спорят с терапевтом. Раньше я переживала. Когда чувствовала, что меня хотят задеть, остро реагировала на эмоциональное состояние пациента. А потом подумала, что так ведут себя только дети. Неужели я буду о чем-то спорить? Это же надо было человеку взять номерок, прийти сюда, отсидеть в очереди и наговорить врачу гадости. Мне жалко такого человека. Я его выслушаю и скажу: «Вы зачем пришли? Давайте обследоваться!». Негатив никогда не должен мешать работе», - уверена Вера Валенко.

Как меняются пациенты и их проблемы со здоровьем, читайте в материале «Семья медиков из Петрозаводска: «Ни один врач не хочет навредить своему пациенту»».

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