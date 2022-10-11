Временные пункты приема старых автошин откроют в двух крупных районах Петрозаводска

На этой неделе заработают временные пункты приема автопокрышек на Кукковке и Древлянке, сообщил в соцсети глава Петрозаводска.

Сдать старые покрышки можно с 14:00 11 ноября до 17:00 12 ноября у дома № 40 по Лесному проспекту и у дома №11 по улице Ровио.





Покрышки относятся к четвертому классу опасности, поэтому складировать их у помоек запрещено, их нужно утилизировать на специальных предприятиях.



В Петрозаводске уже несколько лет работает пункт приема шин на ПМУП «Автоспецтранс». Сдать отработавшую резину горожане могут ежедневно с 9:00 до 16:00 по адресу: Вытегорское шоссе, 82.