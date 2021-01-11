"Время выдалось непростым": в Карелии ритуальная компания разыгрывает сертификаты на похоронные услуги

В соцсети появилась информация о новогоднем розыгрыше бессрочных сертификатов на услуги похоронного бюро.
Одна из карельских похоронных фирм опубликовала рекламный пост на своей странице в соцсети с информацией о проведении розыгрыша сертификатов на свои услуги.
"Друзья, всех с наступившим Новым годом. Последнее время выдалось непростым для всех. В связи с этим мы решили провести небольшой зимний розыгрыш", - гласит текст поста.
Как сообщается в объявлении, компания готова разыграть несколько сертификатов.
Весной минувшего года эта же компания презентовала вариант изготовления надгробия с изображением актрисы Любови Орловой и комментарием: "Ну вот, потихоньку набираем обороты".
Ранее сообщалось, как похоронщики в Карелии не докопали могилу и попросили забрать тело обратно.
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