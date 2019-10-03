Врио начальника УФНС по Карелии получила официальное назначение

Руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Карелии назначена Инна Кравченко, ранее исполнявшая обязанности главы ведомства.

Как сообщила пресс-служба Управления, Кравченко работала в статусе врио с начала 2019 года, а с сентября текущего года фактически возглавила налоговое ведомство.

Управление подготовило биографическую справку о новом руководителе. Весь ее послужной список - в интернет-газете "Вести Карелии".