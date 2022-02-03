ВРП на душу населения, характеризующий качество жизни в Карелии, вырос за 4 года на 33,7%

Валовый региональный продукт, который показывает уровень экономической активности и качество жизни людей, в Карелии на душу населения за 4 года вырос на 33,7%.

Об этом говорят обновленные данные Карелиястата о динамике ВРП. Официальная статистика характеризует период с 2016 по 2019 годы.

ВРП на душу населения в Карелии в 2016 году составлял 394826 рублей, а в 2019 достиг 527845 рублей.

Согласно экономической науке, чем выше показатель ВРП, тем больше и продуктивнее работают граждане и, соответственно, в среднем, больше зарабатывают.