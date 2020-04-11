Все, что осталось от Дерева Дружбы в Петрозаводске – демонтаж заканчивается (ФОТО)

В Петрозаводске заканчивается демонтаж памятного знака городам-побратимам, на месте которого власти намерены установить стелу воинской славы.

На Аллее городов-побратимов в Петрозаводске заканчивается демонтаж памятного знака Дерево дружбы. На его месте администрация карельской столицы намерена установить стелу Город воинской славы. На эти цели власти города и республики выделили свыше 80 миллионов рублей.

Напомним, представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска выступили против демонтажа Дерева дружбы. Они назвали недопустимым размещение одного памятника на месте другого, однако власти не прислушались к этому мнению.

По заверениям мэрии, летом обновленный памятник займет свое место на набережной Онежского озера.

"Демонтаж памятного знака "Дерево дружбы" будет произведен в рамках муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению и установке стелы "Город воинской славы" с транспортировкой до места хранения, - сообщили власти. - Хранение памятного знака "Дерево дружбы" будет осуществляться на заводе "Петрозаводскмаш".

После проведения восстановительных работ памятный знак "Дерево дружбы" будет установлен на набережной Онежского озера в Парке Победы, сообщили в администрации города.