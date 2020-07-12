Все голодные: зоозащитники собирают деньги на мясо для бездомных собак, оказавшихся в отлове

Зоозащитники из группы помощи бездомным животным "Надежда" просят о помощи - оказавшиеся в отлове собаки голодают.

"Друзья, просим у вас помощи на покупку мясных продуктов для собак, находящихся в городском отлове. Хвостов всё прибывает и прибывает – всех нужно накормить, а некоторых и откормить - все голодные,- такое объявление появилось в группе помощи бездомным животным "Надежда". - Надеемся с вашей помощью собрать сумму на закуп 400 кг куриных спинок, шеек и говяжьей обрези по 82р/кг, получается 32 800р. Да, сумма огромная, но если скинемся все вместе совсем понемногу, то обязательно справимся с этой задачей. Сухой корм едят не все, хоть плачь. Зато все смотрят голоднющими глазёнками-пуговками в ожидании еды. Невыносимо больно смотреть в эти глазки! Невозможно их обмануть! Просим вас не оставить хвостиков наедине с голодом! Мы одни не справляемся с таким большим количеством бездомышей! Только объединив силы и возможности, можно будет спасать мокроносых!".

Все подробности о том, как оказать помощь, можно узнать здесь.