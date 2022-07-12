Все первоклассники в Карелии 1 сентября будут обеспечены местами в школах, заявили в парламенте

Число детей, достигших школьного возраста, в Карелии ежегодно увеличивается, но 1 сентября все первоклассники будут обеспечены местами в образовательных учреждениях.

Об этом представители министерства образования республики и администрации Петрозаводска заявили на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике парламента региона.

Они ответили на вопрос депутата Татьяны Тишковой о том, как рост рождаемости в Карелии может повлиять на дефицит мест в первых классах.

По словам заместителя министра образования Жанны Петровой, в районах республики такого дефицита нет, но проблемы возникают в столице республики. Это подтвердила заместитель главы Петрозаводска Наталья Кармазина.

По ее словам, ежегодно количество детей, достигших школьного возраста, в Петрозаводске увеличивается на 400-500 человек как за счет роста рождаемости, так и благодаря миграции населения из районов в столицу.

В некоторых школах первые классы, которые откроются 1 сентября, уже полностью заполнены, но резервы еще есть. Например, имеются места в школах № 9,14, 25, 29, 6. Там, где их не хватает, будут открывать дополнительные первые классы.

«Хочу заверить, что абсолютно все дети 1 сентября сядут за школьную парту и будут получать образование… Прошу родителей набраться терпения. Дети обязательно попадут в школу», — сказала Кармазина.

По словам председателя комитета Галины Гореликовой, снизить ажиотаж при поступлении в первые классы удалось после внесения изменений в порядок записи детей. В частности, первоочередное право на поступление в первые классы получили дети, живущие на территории, закрепленной за образовательным учреждением. Кроме того, на льготных условиях в первые классы принимают детей, у которых в той же школе уже учатся старшие братья и сестры.

Депутаты также поддержали предложения Минобразования Карелии об изменении сроков приема заявлений от льготников, чтобы руководители школ могли заранее оценить количество свободных мест в первых классах.

Со следующего года все родители получат возможность записать детей в первые классы через портал Госуслуг. По мнению Галины Гореликовой, необходимо оценить эффективность этой системы и в случае необходимости продолжить внесение изменений в порядок записи.