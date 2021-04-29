«Все получится!»: Парфенчиков рассказал на видео об итогах 2020 года

Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на вопросы, которые жители республики чаще всего задают правительству.

Непарадный видеоотчет появился на странице главы республики в соцсети. В нем говорится не только о достижениях, но и о непопулярные решениях и существующих сложностях.

В основу видео лег доклад о годовой работе, который руководитель региона в апреле представил Законодательному собранию. Акценты в докладе смещены в сторону вопросов, которые жители Карелии чаще всего задают правительству республики. Это и разбитые дороги, и расселение аварийного жилья, и работа школ и больниц во время пандемии.

Глава республики открыто подчеркнул, что тяжелые вызовы сложного 2020 года научили всех работать по-новому.

– Мы обязаны оправдать ожидания тысяч наших земляков. Я понял, что мы стали одной командой ― командой Карелии, и выдержали, благодаря единству и взаимовыручке. Наши возможности и потенциал могут стать реальным рычагом развития. Давайте работать дальше на благо республики, вместе у нас все получится.