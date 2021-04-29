Реклама на сайте
Прислать новость
Десятки автобусных рейсов в Карелии отменяются на майские праздники 12
29.04.2021 16:54
Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Минтранса Карелии заявил о пропаже 2 млн рублей с банковской карты 12
29.04.2021 15:29
Дети передали тайное послание и спасли мать от домашнего насилия 1
29.04.2021 19:40
В Карелии выбрали лучшего воспитателя года 1
29.04.2021 18:20
Россиянин ради жены решился на оккультный ритуал и был зарублен приятелем
29.04.2021 21:30
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО) 8
29.04.2021 16:23

«Все получится!»: Парфенчиков рассказал на видео об итогах 2020 года

Новости. Общество
11:05, 30 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на вопросы, которые жители республики чаще всего задают правительству.

Непарадный видеоотчет появился на странице главы республики в соцсети. В нем говорится не только о достижениях, но и о непопулярные решениях и существующих сложностях.

В основу видео лег доклад о годовой работе, который руководитель региона в апреле представил Законодательному собранию. Акценты в докладе смещены в сторону вопросов, которые жители Карелии чаще всего задают правительству республики. Это и разбитые дороги, и расселение аварийного жилья, и работа школ и больниц во время пандемии.

Глава республики открыто подчеркнул, что тяжелые вызовы сложного 2020 года научили всех работать по-новому.

– Мы обязаны оправдать ожидания тысяч наших земляков. Я понял, что мы стали одной командой ― командой Карелии, и выдержали, благодаря единству и взаимовыручке. Наши возможности и потенциал могут стать реальным рычагом развития. Давайте работать дальше на благо республики, вместе у нас все получится.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»
23.04.2021, 13:31
Путин согласился сделать длинные выходные в мае
23.04.2021, 08:05
Бассейн H2O в Петрозаводске закрылся на неопределенный срок

Аналитика

Сегодня 09:12
Политкухня
«В выборах участвовать не планировала» 7
В шестой раз участвовать в выборах в Государственную Думу Валентина Пивненко «не планировала», хотя ее там хотят «сохранить».
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 7
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Андрей Гущин: «Реальную власть в Петрозаводске нужно возвращать горожанам» 9
28.04.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»