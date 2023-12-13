«Все проходит в штатном режиме», – на КПП «Вяртсиля» пропускают обе стороны

Всего иностранцев, желающих выехать с территории России, – более 200 человек.

«Всех граждан иностранных государств, которые желают выехать в Финляндию, на КПП «Вяртсиля» на данный момент пропускают обе стороны: 40 сомалийцев уже пересекли границу, а всего иностранцев, желающих выехать с территории России, – более 200 человек. Все проходит в штатном режиме», – сообщил вновь избранный глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин. Его слова приводит официальный паблик района.



По материалам Фонтанки.ру, на втором открывшемся КПП границе с Ленобластью («Ваалимаа» («Торфяновка»)) к 8 часам утра границу с Россией пересекли 324 человека.



В Финляндию прибыли 124 человека. Российская таможня сообщала, что за 8 часов через «Торфяновку» проследовали 348 человек (250 въехали в РФ, 98 выехали).

Напомним, на открывшемся пункте пропуска «Вяртсиля» задержали двоих незаконных мигрантов.