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«Все проходит в штатном режиме», – на КПП «Вяртсиля» пропускают обе стороны

Новости. Общество
13:10, 14 Декабря 2023
фото: © Сортавальский район / VK

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Всего иностранцев, желающих выехать с территории России, – более 200 человек.

«Всех граждан иностранных государств, которые желают выехать в Финляндию, на КПП «Вяртсиля» на данный момент пропускают обе стороны: 40 сомалийцев уже пересекли границу, а всего иностранцев, желающих выехать с территории России, – более 200 человек. Все проходит в штатном режиме», – сообщил вновь избранный глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин. Его слова приводит официальный паблик района.

По материалам Фонтанки.ру, на втором открывшемся КПП границе с Ленобластью («Ваалимаа» («Торфяновка»)) к 8 часам утра границу с Россией пересекли 324 человека.

В Финляндию прибыли 124 человека. Российская таможня сообщала, что за 8 часов через «Торфяновку» проследовали 348 человек (250 въехали в РФ, 98 выехали).

Напомним, на открывшемся пункте пропуска «Вяртсиля» задержали двоих незаконных мигрантов.

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