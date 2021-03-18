Всемирная организация здравоохранения отметила хорошие темпы снижения коронавирусной инфекции в России

В ВОЗ считают, что ситуация с вакцинацией от COVID-19 находится в РФ под контролем.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают хорошие темпы снижения коронавирусной инфекции в России. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ Мелита Вуйнович, отметив, что в Европе начался новый подъем заболеваемости ковидом.

"К сожалению, то, что мы видим сейчас в Европе, после 6-7 недель, когда цифры снижались, снова начался подъем. Во многих странах возвращаются в какой-то степени к локдауну, ограничениям и так далее. В России мы сейчас наблюдаем более недели постоянное снижение [количества заразившихся], оно идет хорошо", – сказала Вуйнович.

По мнению представителя ВОЗ, ситуация с вакцинацией от COVID-19 находится в РФ под контролем, и тревожных сигналов нет. Вместе с тем, Мелита Вуйнович подчеркнула, что пока количества привитых от коронавируса в России недостаточно для того, чтобы полноценно сдерживать его распространение: необходимо, чтобы минимум 65% населения прошло вакцинацию. "Да, именно ускоренная вакцинация может помочь пресечь эпидемию и ограничить число новых случаев", – приводит ТАСС слова Вуйнович.