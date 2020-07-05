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Всероссийская перепись населения перенесена на следующий год

Новости. Общество
15:08, 06 Июля 2020
фото: © Алексей Павлишак/ТАСС
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Постановлением правительства РФ перенесены сроки проведения Всероссийской переписи населения, сообщили в Карелиястате.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р".
 
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

"Определить, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет, является 0 часов 1 апреля 2021 года", – говорится в тексте документа.

Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в октябре 2021 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на 2021 год.

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