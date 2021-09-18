Всероссийский день бега «Кросс нации» прошел в Карелии

В Карелии состоялся ежегодный Всероссийский день бега «Кросс нации», который является самым массовым беговым событием в России.

Любители бега собрались на стадионе «Спартак» в Петрозаводске и вышли на старт выбранной дистанции: 1, 4, 6, 8 или 12 км. В этом году состоялся и массовый забег: петрозаводчане и гости города проверили свои силы на дистанции 1 км. без учета времени. Об этом сообщает паблик «Спорт — норма жизни Карелия».

Победители были награждены кубками, дипломами и памятными медалями министерства спорта Российской Федерации. Все участники получили памятные сертификаты с символикой соревнований от министерства образования и спорта Карелии.

С результатами участников «Кросса нации» можно ознакомиться в сообществе «Спорт — норма жизни Карелия».

Ежегодный Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» с 2004 года.