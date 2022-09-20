Всероссийский экономический диктант в Карелии посвятят «процветающей России»

В октябре в Петрозаводске состоится написание «Всероссийского экономического диктанта».

11 октября в Институте экономики и права пройдет ежегодная общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Тема акции: «Сильная экономика — процветающая Россия!». Об этом информирует ПетрГУ.

В категории «Школьники» могут участвовать учащиеся 9-11 классов образовательных организаций среднего общего и профессионального образования.

В категории «Студенты и другие» могут участвовать студенты высших учебных заведений России, руководители и преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и другие.

Участники экономического диктанта, которые наберут 85 баллов и выше, станут победителями и будут приглашены к участию в финале Фестиваля экономической науки, говорится в анонсе акции.