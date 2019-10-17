Всероссийский театральный марафон пройдет в Петрозаводске

На сцене Национального театра Карелии пройдет торжественная церемония передачи символа Года театра.

В воскресенье, 20 октября, в 18.00 на сцене Национального театра Карелии пройдет торжественная церемония передачи символа Года театра в рамках Всероссийского театрального марафона.

Всероссийский театральный марафон – крупнейшее событие Года театра.

Марафон стартовал в январе 2019 года во Владивостоке, двигаясь на запад через все регионы страны. С 15 октября Марафон прошествует по городам Северо-Западного федерального округа, от Сыктывкара до Калининграда через Нарьян-Мар, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Лодейное Поле, Вологду, Архангельск и Мурманск. На сегодняшний день в рамках Марафона прошли гастроли более 70 театров.

Петрозаводск примет театральную эстафету от Нарьян-Мара. Торжественную церемонию украсит спектакль ненецкого театра "Илебц" "Тундровые были или сказки бабушки Сэрне".