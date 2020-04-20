Вся информация об "антивирусной" поддержке бизнеса в Карелии теперь собрана в одном месте

У карельских предпринимателей появилась возможность получить всю информацию о мерах господдержки в период пандемии коронавируса в специальном разделе на сайте Корпорации развития республики.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии.

В разделе публикуются сведения о федеральных и региональных мерах поддержки, которые уже оказываются или только планируются.

Кроме того, на этом ресурсе размещены пошаговые инструкции для получения всех мер поддержки.

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