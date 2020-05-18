"Вся реальность предстает в качестве костюмированного маскарада"

Врач-эпидемиолог Александр Гаврилов прокомментировал введенный в Карелии "масочный режим".

Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов считает "масочный режим" хорошим дополнением к противоэпидемическим мероприятиям. Однако известный карельский эпидемиолог обратил внимание на общественный резонанс, который получает это мероприятие.

"Это особенность нашего бытия – замена адекватности принципами притворства, симуляции. Вся реальность, на мой взгляд, предстает в качестве костюмированного маскарада, в котором за масками-знаками кроется непознаваемая реальность. Это удобно и понятно для бюрократии. Вопрос многократно обсуждается, принимаются решения, вводится административная ответственность, подключается прикормленный властями бизнес и т.д. Всем есть дело, все несут свой помол на мельницу пандемии – все смелет! И можно не обсуждать, кто ликвидировал медицинские учреждения, оставил без медицинской помощи наши села и деревни, и кто несет за это ответственность", – заявил Гаврилов в интервью "Столице на Онего".

Читайте полностью в статье "Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно".