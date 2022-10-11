Синоптики рассказали, как долго снег будет кружиться и летать в Карелии

Синоптики карельского Гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшую неделю - с 5 по 11 декабря.

На сайте карельского Гидрометцентра сообщается, что уже с 4 декабря, начиная с западных районов Карелии, фронтальные разделы атлантических циклонов постепенно начнут оттеснять «восточного гостя» с территории нашего региона, и снег пойдет на большей части республики.

«В последующие дни недели под влиянием атмосферных фронтов выпадение снега различной интенсивности сохранится. В ночные часы температура воздуха напрямую будет зависеть от облачности, в среднем составит -4,-9℃, при прояснениях может понижаться до -14℃, днем -2, -7℃. Среднесуточная температура станет выше, но по-прежнему на 1-3℃ будет отставать от средних многолетних значений», - сообщили специалисты.