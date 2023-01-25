Всплеск смертельных ДТП в Карелии вызвал реакцию вице-губернатора

Заместитель главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын призвал МВД совместно с правительством проанализировать причины резкого роста числа смертельных ДТП.

Об этом он заявил на коллегии министерства внутренних дел.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Пшеницын «проявил озабоченность ростом аварий со смертельным исходом, зафиксированным в начале 2023 года, пояснив, что эта ситуация требует совместной проработки».

Как сообщалось ранее, за неполные три недели января в 25 дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Карелии погибли 13 человек. Уровень смертности вырос в три с лишним раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В прошлом году, по данным МВД на дорогах Карелии было меньше аварий.