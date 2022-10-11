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Встреча осени с зимой в Карелии откладывается

Новости. Погода
10:39, 12 Октября 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Гидрометцентр республики раскрыл, какая погода ждет жителей Карелии до конца недели.

Жителям Карелии не стоит ожидать смены погоды до конца недели — такой прогноз опубликовали специалисты Гидрометцентра.

На территорию Карелии будут оказывать влияния периферии атлантических циклонов. Ожидается облачная с прояснениями погода с небольшими дождями. Исключением станет четверг, солнечный и без осадков.

Температура в основном будет на 2-3°С выше климатической нормы. Ночью температура будет опускаться до +2, +7°С, днем будет теплее — до +7, +10°С. Самая холодная ночь ожидается на 13 октября — столбик термометра опустится до -2, -4°С.

«По народной примете 14 октября — на праздник Покров Пресвятой Богородицы отмечалась встреча осени с зимой. Но в этом году встреча запаздывает — золотая осень в Карелии продолжается», — рассказали в Гидрометцентре.

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