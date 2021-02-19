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Встречайте 23 февраля на мужской территории в Wink (18+)

Новости. Экономика
10:30, 20 Февраля 2021
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В День защитника Отечества видеосервис Wink представит подборку популярных фильмов, сериалов и телеканалов с мужским характером.

Мужчин ждет зрелищное кино, от которого захватывает дух с первых кадров, и большое разнообразие жанров: боевики, вестерны, триллеры, экшены, детективы, черные комедии.

Wink составил подборку фильмов, которые придутся по душе практически каждому представителю сильного пола: популярная франшиза и зрелищный супербоевик "Джон Уик 3" (18+); фантастический боевик "Гемини" (18+) с Уиллом Смитом в главной роли; вестерн Антуана Фукуа "Великолепная семерка" (18+) со звездным актерским составом (Дензел Вашингтон, Крис Пратт, Итан Хоук); супергеройский фильм из вселенной DC "Аквамен" (18+) с Джейсоном Момоа в главной роли.

В коллекцию Wink вошли по-настоящему мужские телеканалы: "Мужское кино" (16+) – это жгучая смесь скорости, адреналина, перестрелок, крутых автомобилей и красивых женщин, "Драйв" (12+) – все об автомобилях и мотоциклах 24 часа в сутки, "Дикая рыбалка" (12+) и "Дикая охота" (12+) обеспечат увлекательные путешествия в мир охоты и рыбалки, а телеканалы UFC (16+) и "КХЛ" (16+) погрузят в атмосферу ярких эмоций, напряжения и азарта от спортивных состязаний.

В подборке также представлены криминальные сериалы: популярная киносага о жизни Пабло Эскобара "Нарко" (18+), трагикомедия с черным юмором "Фарго" (18+), получившая многочисленные награды "Эмми" и "Золотой глобус", черная трагикомедия "Голяк" (18+) о приключениях дружной компании в эксклюзивном переводе Гоблина, и новинка "За час до рассвета" (18+) с Константином Хабенским в главной роли.

Коллекцию с мужским характером можно смотреть бесплатно. Новым пользователям необходимо пройти по ссылке wink.rt.ru/man, нажать "Смотреть бесплатно" и зарегистрироваться в видеосервисе.

Wink – цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

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