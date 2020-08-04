890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии семилетнюю девочку госпитализировали после жесткого столкновения автомобилей
Сегодня 16:08
Глава Пряжинского района ушла с поста 12
Сегодня 12:25
"Легковушка" на большой скорости снесла светофор и вылетела на тротуар в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 07:15
В Карелии за сутки коронавирус выявили у 34 человек 1
Сегодня 08:38
На железнодорожном вокзале Петрозаводска начался демонтаж пешеходного моста
Сегодня 10:45
Мотоциклисту, пострадавшему в страшной аварии в Петрозаводске, нужна помощь 5
Сегодня 14:20

Вступил в силу новый стандарт на автомобильные номера

Новости. Общество
21:05, 04 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Загрузка...

В России с 4 августа разрешили вешать номера нового формата на мотоциклы и автомобили.

Мотоциклистам и водителям американских, а также праворульных японских автомобилей с 4 августа станут доступны номера нового формата, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

Речь идет о вступлении в силу соответствующего ГОСТа Р 50577-2018, который вводит компактные мотоциклетные номера размера 190х145 мм вместо нынешних 245х185 мм. Кроме того, новый вид задних двухстрочных номеров разрешено использовать владельцам автомобилей с нестандартным местом для их крепления, то есть для американских и праворульных японских машин. Свои отличительные номера также получат ретро и спортивные автомобили. Впервые вводятся специальные госзнаки для мопедов.

"Разработка данного национального стандарта осуществлялась ФКУ "НЦ БДД МВД России" в 2017-2018 годах. При подготовке проекта стандарта учтены предложения ГУОБДД МВД России, Минобороны России, Минсельхоза России и иных заинтересованных организаций и граждан, – отметили в Росстандарте. – Сохранены без изменений шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков".

Для изготовления знаков нового формата владелец автомобиля или мотоцикла может самостоятельно обратиться в соответствующую организацию, уточнили в ведомстве.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что обмен номерных знаков и их выдача не регулируется Росстандартом. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
28.07.2020, 11:15
В столице Карелии крысы отъелись до размеров собак (ФОТО, ВИДЕО)
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 13:56
Обществоведение
Приговор никому не понравился 3
Все три стороны судебного процесса по делу поисковика Юрия Дмитриева обжаловали вынесенный ему Петрозаводским городским судом приговор по делу о педофилии.
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
30.07.2020 10:25
От конюшни до ГЛОНАССа
29.07.2020 11:15
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 2
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»