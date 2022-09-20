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ВТБ улучшил условия кредитов на автомобили с пробегом

Новости. Общество
17:10, 26 Сентября 2022
фото: © altay-news

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ВТБ повысил до 7 лет максимальный срок автокредита на транспортные средства с пробегом, приобретаемые у дилера.

Благодаря нововведению, клиенты смогут уменьшить свой ежемесячный платеж примерно на четверть по сравнению с получением финансирования на пять лет. Одновременно банк увеличил возраст машин, доступных к покупке в кредит.

«При разработке своей продуктовой линейки ВТБ, прежде всего, ориентируется на потребности клиентов. В рамках автокредитования приоритетная для нас задача — предоставление максимально удобных и доступных условий для покупки транспортных средств. По нашим данным, в связи с изменением стоимости машин заемщики, рассматривающие покупку авто с пробегом, все чаще выбирают более бюджетные модели или транспорт с большим пробегом. В связи с этим мы приняли решение продлить максимальный срок автокредитования до 7 лет и предоставить клиентам возможность купить ту машину, которая необходима, и при этом комфортно обслуживать свои финансовые обязательства», — прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов Владимир Высоцкий.

По его словам, за счет увеличенного срока кредита  клиенты смогут уменьшить свой ежемесячный платеж примерно на четверть по сравнению с получением финансирования на пять лет. «Сейчас на транспорт с пробегом наши клиенты оформляют кредиты в среднем на 1,2 млн рублей. Если эту сумму взять по ставке, не включающей страхование машины, — 10,3% годовых, при удлиненном сроке кредита платеж уменьшится примерно на четверть», — добавил Владимир Высоцкий.

Одновременно с расширением срока автокредитования ВТБ увеличил возраст машин, доступных к покупке у дилера. Теперь клиенты могут приобрести иностранные транспортные средства не старше 20 лет (ранее — 13 лет), а отечественные — не старше 13 (ранее — 7). Максимальная сумма заемных средств на покупку таких машин может достигать 3 млн рублей. Финансирование предоставляется на срок до 5 лет.

ВТБ — один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам восьми месяцев 2022 года заемщики провели в банке свыше 31 тысячи сделок примерно на 40 млрд рублей.

В банке действуют как залоговые, так и беззалоговые программы финансирования покупки машины. Залоговые кредиты на новые автомобили в настоящее время предлагаются от 1,1% годовых, финансирование доступно в размере до 7 млн рублей сроком до семи лет. Кредит на транспортные средства с пробегом в ВТБ можно оформить от 1,9% годовых. Средства на такие машины предоставляются в размере до 5 млн рублей. Первоначальный взнос в рамках залоговых программ ВТБ должен составлять не менее 20% от стоимости транспортного средства.

В рамках беззалоговой программы автокредитования банк предоставляет финансирование по ставке от 7,5% годовых. Ценовые параметры действуют при покупке как новых машин, так и автомобилей с пробегом, в том числе у физического лица. Средства возможно получить в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует.

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