ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Карелии до 15 млн рублей

С 20 мая ВТБ повышает максимальную сумму по ипотеке с господдержкой на квартиры в новостройках.

Теперь при покупке объекта в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти заемщики могут получить на льготных условиях кредит до 30 млн рублей, а в других регионах присутствия банка — до 15 млн рублей.

В рамках «семейной ипотеки» кредит с расширенной суммой доступен клиентам ВТБ по привычной ставке от 5,7% годовых, по ипотеке с господдержкой на новостройки — от 8,7% (при условии использования цифровых сервисов на сделке). Ставка для лимита свыше 12 млн рублей в столичных регионах (6 млн — в остальных субъектах) субсидируется за счет застройщиков-партнеров В. Б. При этом для заемщика банк обеспечивает единую процентную ставку на всю сумму и весь срок действия кредитного договора.

«Сочетание льготной и рыночной ипотеки — абсолютно новый продукт для нашего рынка, который значительно расширяет возможности покупателей квартир в новостройках. Он позволяет не ограничиваться суммой кредита в 12 млн рублей и приобрести объект более высокого уровня или расширенной площади. При этом ставка для заемщика будет однозначной, что крайне важно в нынешних экономических условиях. Клиенты смогут решить свой квартирный вопрос на годы вперед с учетом выгодного процента по ипотеке», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, новая программа окажет позитивное влияние и на строительный рынок России. «Расширение лимитов по ипотечной госпрограмме станет для отечественных застройщиков серьезным стимулом не только к более активному развитию текущих, но и запуску новых девелоперских проектов. Традиционно это отражается и на смежных сегментах экономики, ведь строительный сектор тесно связан с производством, транспортом, технологиями и другими отраслями. Мы уверены, что нашему примеру последуют и другие игроки, что будет способствовать укреплению российской экономики в целом. ВТБ уже достиг договоренности о работе по новой программе с крупнейшими застройщиками нашей страны», — добавил зампред ВТБ.

Льготные условия доступны при приобретении квартиры или готового дома с земельным участком у застройщика. Получить информацию об участии компании в комбинированной программе ВТБ клиенты могут непосредственно у ее представителя. Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости недвижимости для всех категорий клиентов. Кредитные средства доступны на срок до 30 лет. Подать заявку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

ВТБ принимает активное участие в выдаче ипотеки с госсубсидированием. С начала 2022 банк оформил 40 тысяч кредитов по ипотеке с господдержкой на 160 млрд рублей, что более чем на 20% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Семьи с детьми за тот же период провели в ВТБ около 19 тысяч сделок примерно на 100 млрд рублей, что в семь раз больше показателя за тот же отрезок 2021 года.

Источник: Банк ВТБ

Условия кредитования

Ставка:

• 5% (Для Дальневосточного федерального округа (для тех, кто живет в ДФО, покупает жилье в ДФО, ребенок рожден с 01.01.2019 до 31.12.2022, либо ребенок с категорией ребенок-инвалид, рожденный не позднее 31.12.2022) Базовую ставку можно снизить -0,3% (при использовании цифровых сервисов электронной регистрации и сервиса безопасных расчетов или при проведении дистанционной сделки)

• 6% (Базовая ставка. Базовую ставку можно снизить -0,3% при использовании цифровых сервисов электронной регистрации и сервиса безопасных расчетов или при проведении дистанционной сделки

Сумма кредита: от 500 тыс. до 30 млн ₽ не более 85% стоимости квартиры

от 1,5 до 30 млн ₽ — Москва

от 1 до 30 млн ₽ — Московская область и Санкт-Петербург

от 500 тыс. до 30 млн ₽ — Ленинградская область

от 500 тыс. до 15 млн ₽ — остальные регионы

Сумма более 12 млн ₽ для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и ЛО и более 6 млн ₽ для остальных регионов подтверждается у отдельных застройщиков, предоставляющих субсидии.

Срок кредита: до 30 лет

Первоначальный взнос: от 15% в том числе без подтверждения дохода

от 30% для жилых домов и таунхаусов

Что можно купить: Квартиру в новостройке у юридического лица (за исключением управляющей компании), готовую квартиру у юридического лица первого собственника (за исключением управляющей компании и его инвестиционного фонда), дом с земельным участком у юридического лица первого собственника, готовую квартиру или готовый жилой дом у физического или юридического лица при условии, что они расположены в сельских поселениях ДФО

Требования программы

Можно принять участие в программе, если у вас:

• есть ребенок, который родился в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 включительно

• ребенок c инвалидностью, рожденный не позднее 31.12.2022

Страхование

Обязательно только страхование риска утраты или повреждения приобретаемого жилья

Рефинансирование

Возможно при соответствии условиям программы