890x80
Реклама
Будьте в тренде! Снимайте видео!
31.05.2022 15:59
Стало известно, как пройдет День города в Петрозаводске
Сегодня 10:22
В Карелии врачи спасли малыша с редкой врожденной аномалией
Сегодня 09:13
«Даша, помоги!»
Сегодня 08:59

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

Новости. Общество
16:33, 02 Июня 2022
фото: © Станислав Тихомиров / ТАСС

Новости партнеров

Увеличение выдач произошло и по государственным, и по стандартным программам.

По итогам мая российские заемщики оформили в ВТБ более 8,6 тысяч жилищных кредитов на 48 млрд рублей, что на 40% превышает результат апреля. Увеличение выдач произошло и по государственным, и по стандартным программам. По оценке экспертов ВТБ, после апрельского снижения спроса на жилищные кредиты в мае рынок начал стабилизироваться.

Наиболее существенный прирост продаж в мае наблюдался по стандартным программам банка, где выдачи кредитов по сравнению с апрелем удвоились. На первичном рынке объем продаж ипотеки ВТБ вырос более чем на треть.

По итогам пяти месяцев этого года банк выдал свыше 82 тысяч жилищных кредитов более чем на 355 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств стали Москва и область (135 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (36 млрд). В список регионов-лидеров также вошли Республика Татарстан, Краснодарский край (по 15 млрд) и Новосибирская область (10 млрд).

«На фоне поэтапного снижения ключевой ставки условия жилищных кредитов значительно улучшились, достигнув практически уровня начала года. Это сразу же отразилось на результатах продаж, особенно в сегменте вторичного жилья. По нашим оценкам, майский рост всего рынка в целом сопоставим с динамикой ВТБ. Мы ожидаем, что летом такая тенденция может продолжиться. На это может повлиять новое снижение ключевой ставки, отложенный спрос со стороны населения после отмены «заградительных» тарифов, а также запуск новых девелоперских проектов», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ корректировал условия собственных ипотечных программ 30 мая. Банк снизил базовую ставку синхронно движению ключевой на 3 п.п. В настоящее время оформить жилищный кредит заемщики могут по ставке от 10,9% годовых. Ценовые параметры действуют как для новостроек, так и вторичного рынка.

Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку заемщики могут на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

В рамках ипотеки с господдержкой заемщикам банка доступен кредит от 8,7% при использовании цифровых сервисов на сделке. «Семейную ипотеку» в ВТБ возможно оформить от 5,7%. При этом банк увеличил максимальную сумму по двум этим программам. Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она теперь составляет 30 млн рублей, для остальных регионов РФ – 15 млн рублей. Льготные условия распространяются на покупку квартир и готовых домов с земельным участком у застройщика.

Также ВТБ принимает активное участие в новой программе госсубсидирования, направленной на поддержку сотрудников российских IT-компаний. Банк выдает кредиты по ней от 4,7%. Максимальная сумма ипотеки по программе достигает 18 млн рублей для приобретения жилья в регионах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных.

 Основные условия кредитования:
• Гражданство — любое
• Возраст от 21 до 60 лет 
• Место работы — РФ или филиалы транснациональных компаний за рубежом (для граждан РФ)
• Общий рабочий стаж не менее 6 месяцев. Если вы недавно устроились, дождитесь окончания испытательного срока
• Наличие постоянной регистрации в регионе, в котором клиент обращается за кредитом, необязательно.

Поручители: Поручительство не является обязательным, кроме случая когда заемщик состоит в браке и не имеет брачного договора. В этом случае супруг(-а) обязательно выступает в качестве поручителя.
 
Жильё: Новостройка должна быть аккредитована ВТБ
Готовый дом, приобретаемый по договору купли-продажи:
  • построен не ранее 01.01.2000
  • площадь не менее 60 кв. м.
  • удаленность от ближайшего города, в котором есть банк ВТБ — не более 50 км
Ограничение не действует для Москвы, Московской области и коттеджных поселков, которые соответствуют условиям программы
 
Первоначальный взнос: Размещение первоначального взноса на приобретение объекта недвижимости на текущем счете в Банке не позднее дня сделки (даты заключения кредитного договора). Подробнее можно узнать у своего менеджера.

Источник: Банк ВТБ

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2022, 15:10
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
26.05.2022, 18:51
«Прощай, Евгений, и прости!»
29.05.2022, 17:46
Стало известно, как погиб на Украине боец из Карелии
28.05.2022, 10:19
Стало известно, как будет называться новый ресторан на набережной Петрозаводска (ФОТОФАКТ)
26.05.2022, 19:57
«Погиб наш Женька»: Как в Карелии простились с земляком, не вернувшимся с Украины (ФОТО)
31.05.2022, 12:02
«Жары не ждем»: в Гидрометцентре Карелии дали прогноз погоды на начало лета

Аналитика

01.06.2022 15:09
Обществоведение
«Пропал дедушка»
В карельском городе Сегежа исчез с постамента самобытный памятник вождю революции Владимиру Ленину.
Покупка квартиры со сниженной ипотечной ставкой. Реальная история
31.05.2022 15:00
Игорь Борисов: «Выборы должны быть свободными, без какого-либо давления извне»
31.05.2022 14:15
На пороге следующей итерации
30.05.2022 14:39
Выборы в президентском контексте
28.05.2022 13:48
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 08:59
Кофе со сливками
«Даша, помоги!»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — та самая Дарья Каликина, гражданский активист, защитник природы и исторических ценностей Петрозаводска.
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.