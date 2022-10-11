Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Каждый клиент при покупке новостройки в «Баренц Групп» может получить ипотеку от 4,1% годовых
Новое
Сегодня 15:00

ВТБ запускает платежи через СБП с кредитных карт

Новости. Общество
15:30, 02 Ноября 2022
фото: © / shutterstock

Новости партнеров

ВТБ запускает C2B-платежи через СБП с кредитных «карт возможностей», текущих и накопительных счетов. Ранее оплата товаров и услуг с помощью QR-кода была доступна только с дебетовых карт.

 Новый функционал доступен в мобильном приложении для Android и в веб-версии интернет-банка. Для совершения операции клиентам нужно зайти в ВТБ Онлайн в раздел «Платежи» отсканировать QR-код и выбрать продукт, с которого будет проведена оплата (мастер счёт, текущий счет, накопительный счет или кредитная «карта возможностей»). Комиссия за совершение покупок через СБП не взимается.

«Россияне заменили ушедшие из страны бесконтактные сервисы оплаты и все активнее совершают платежи через СБП в торговых точках. Их объем уже превысил 4 млрд рублей. С распространением этого функционала на все доступные в нашем банке карты и счета доступ к оплате по QR-коду дополнительно получили более миллиона человек. Они смогут оплатить покупку с любого удобного счета или с кредитной „карты возможностей“. Для торговых предприятий это тоже выгодно — при проведении транзакций через СБП комиссия за эквайринг существенно ниже», — прокомментировал Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй. В сентябре в интернет-банке появились C2B-платежи через С. П. Пользователи могут оплачивать покупки в торговых точках по QR-коду. Ранее этот сервис был доступен только в мобильном приложении для смартфонов операционных систем iOS и Android.

Реклама / Банк ВТБ (ПАО) / ИНН7702070139

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.10.2022, 00:10
Ученые назвали самый опасный для мозга алкогольный напиток
27.10.2022, 16:10
В Карелии изменилась стоимость проезда в городском автобусе
29.10.2022, 11:08
«Задолбало уже»: жительница Петрозаводска возмущена ситуацией с городским транспортом
31.10.2022, 06:40
Жители района в Петрозаводске требуют закрыть местный бар
28.10.2022, 16:41
Соцсети: В Петрозаводске девушка рассказала, как ее преследовал странный мужчина из троллейбуса
28.10.2022, 15:44
Резкое похолодание обрушится на Карелию

Чтиво

31.10.2022 13:33
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Покой нам только снится
Руководитель частного пансионата «Северянка» Наталья Ефимова рассказала, как она успевает быть мамой троих детей, бизнес-леди, хозяйкой дома с приусадебным участком и просто красавицей.
Удар по желудку
24.10.2022 13:22
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
14.10.2022 16:00
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.