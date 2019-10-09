Второе тело без головы нашли в соседнем с Карелией регионе

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Женщину без головы нашли в лесу под Сланцами.
Во вторник, 8 октября, жительница Сланцевского района Ленинградской области сообщила полиции, что в лесу, примерно в километре от стадиона "Химик" на окраине Сланцев, она наткнулась на останки женщины, пишет 47news. Головы у усопшей не было. Прибывшие на место полицейские нашли лишь челюсть в нескольких метрах от тела.
Личность и причины гибели женщины устанавливаются.
Напомним, две недели назад в Кировском районе Ленинградской области возле трассы "Кола" прохожий нашел расчлененное тело неизвестного мужчины без головы.
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