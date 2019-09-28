Возле трассы "Кола" прохожий нашел расчлененный труп без головы

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В Кировском районе Ленинградской области полицейские устанавливают личность мужчины, труп которого с явными признаками насильственной смерти лежал в лесу возле оживлённой трассы.
Как сообщили 47news в правоохранительных органах, 27 сентября в кировскую полицию поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что в пятницу около 13 часов на 48 километре федеральной трассы "Кола" в лесном массиве он обнаружил расчлененное тело неизвестного мужчины без головы.
На указанном месте оперативники обнаружили человеческие останки и ватное одеяло.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство).
Труп направлен в морг для установления личности погибшего и причин его смерти.
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