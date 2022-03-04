Введены ограничения на денежные переводы родственникам за границей

Банк России ограничил сумму денежных переводов за рубеж для физических лиц — теперь жители России могут перечислить родственникам за границей не более 5 тыс. долларов.

Как сообщает «Коммерсантъ», об этом говорится в письме от 3 марта за подписью зампреда ЦБ Юрия Исаева, адресованное российским банкам.

«Это вынужденная мера и делается для того, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля в рамках текущей ситуации», — пояснил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.