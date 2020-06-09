Вводится дополнительный рейс сообщением "Петрозаводск-Костомукша"

С 10 июня изменяется расписание по ежедневному междугородному маршруту № 528 "Петрозаводск - Костомукша через Сегежу", сообщили в Карелавтотрансе.

Вводится дополнительный рейс из Петрозаводска в 21.30, из Костомукши (с 11 июня) в 12.00, следующим расписанием:



- отправление из Петрозаводска ежедневно в 11.00 и 21.30,

- отправление из Сегежи в 15.00 и 1.30;

- прибытие в Костомукшу к 20.00 и 6.30;



Движение автобусов в обратном направлении (из Костомукши) будет осуществляться по следующему расписанию:



- отправление из Костомукши ежедневно в 12.00 и 22.00,

- отправление из Сегежи в 17.00 и 2.45;

- прибытие в Петрозаводск к 21.00 и 7.00.



Перевозки данными рейсами будут осуществляться автобусами междугородного класса, большой вместимости.



Продажа билетов на эти рейсы уже открыта.