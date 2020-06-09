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Вводится дополнительный рейс сообщением "Петрозаводск-Костомукша"

Новости. Общество
08:55, 10 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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С 10 июня изменяется расписание по ежедневному междугородному маршруту № 528 "Петрозаводск - Костомукша через Сегежу", сообщили в Карелавтотрансе.

Вводится дополнительный рейс из Петрозаводска в 21.30, из Костомукши (с 11 июня) в 12.00, следующим расписанием:

- отправление из Петрозаводска ежедневно в 11.00 и 21.30,
- отправление из Сегежи в 15.00 и 1.30;
- прибытие в Костомукшу к 20.00 и 6.30;

Движение автобусов в обратном направлении (из Костомукши) будет осуществляться по следующему расписанию:

- отправление из Костомукши ежедневно в 12.00 и 22.00,
- отправление из Сегежи в 17.00 и 2.45;
- прибытие в Петрозаводск к 21.00 и 7.00.

Перевозки данными рейсами будут осуществляться автобусами междугородного класса, большой вместимости.

Продажа билетов на эти рейсы уже открыта.

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